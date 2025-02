As bactérias na boca que podem dar pistas sobre saúde do cérebro

'Podemos prever se você tem o gene do Alzheimer antes mesmo de pensar em ir ao médico', diz autora de estudo realizado no Reino Unido.

Certas bactérias encontradas na boca podem estar ligadas a mudanças na função cerebral conforme as pessoas envelhecem , dizem pesquisadores na Universidade de Exeter, no Reino Unido.

"Podemos prever se você tem o gene do Alzheimer antes mesmo de começar a ter problemas ou pensar em ir ao médico para um diagnóstico", afirma Joanna L'Heureux, autora principal do estudo.

Para a co-autora do estudo Anne Corbett, as implicações dos resultados são profundas.

A pesquisa está em estágios iniciais, mas os pesquisadores dizem que agora estão investigando se comer certos alimentos saudáveis, como folhas verdes ricas em nitrato, pode influenciar a saúde do cérebro ao estimular certas bactérias.

"Isso pode ser por meio de mudanças na dieta, probióticos, rotinas de higiene oral ou até mesmo tratamentos direcionados."

O estudo recrutou 115 voluntários com mais de 50 anos que já haviam realizado testes cognitivos como parte de outro projeto.

Os pesquisadores os dividiram em dois grupos — um com pessoas sem problemas de declínio da função cerebral e outros com pacientes com problemas cognitivos leves.