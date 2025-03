Paciente deve ser indenizado se plástica não tiver resultado harmonioso, decide STJ

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) emitiu uma decisão de jurisprudência que presume a culpa do médico quando o resultado “não for harmonioso” em cirurgias plásticas não reparadoras, ou seja, as que forem feitas por estética.

Anteriormente, o profissional só seria responsabilizado caso ficasse provado que ele foi negligente ou imprudente - ou, ainda, que não tenha as habilidades necessárias para a realização do procedimento .

A decisão de jurisprudência, utilizada pelo STJ, é uma consolidação do entendimento geral que já havia sido adotado em outras decisões judiciais. Ela foi baseada no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que cita a “a facilitação da defesa de seus direitos”.

Critério de culpa não se baseia em opinião particular

Para assumir a culpa do profissional que realizou o procedimento é necessário fazer uma perícia médica no âmbito do processo. Somente a opinião do paciente não é suficiente para admitir a culpabilidade.

Além disso, a jurisprudência não é vinculativa, ou seja, não será usada como regra para todos os casos. Cada processo continuará sendo julgado individualmente, explica Ricardo Madeiro, presidente da Comissão de Saúde e Direito Médico da OAB Ceará.