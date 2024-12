'Sober shaming': o constrangimento causado a quem não bebe

Com o intuito de ter uma vida mais saudável, Silvia Fernandes, de 24 anos, reduziu consideravelmente o consumo de bebidas alcoólicas. A jovem carioca diz não se arrepender da decisão, mas descreveu como "desagradáveis" as abordagens frequentes sobre o tema.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Eu sempre fui ligada em esporte, mas também sempre bebi. Nunca tive o físico que eu gostaria, mas tudo bem, era uma decisão minha continuar bebendo. Chegou num momento, no ano passado, no qual resolvi investir na academia. Reduzi em mais de 80% o consumo de álcool e estou supersatisfeita com o resultado", relata, acrescentando que a decisão trouxe um efeito inesperado.