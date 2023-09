Insônia? Saiba como melhorar a qualidade do seu sono e dormir bem

Dica 5

Sentir sono o dia todo não é normal

A sensação de sonolência pode ser mais intensa quando se é sedentário, fumante ou está acima do peso. Crédito: Giphy

Se você sente vontade de dormir o dia inteiro, talvez seja hora de investigar as causas disso: sua qualidade do sono pode estar ruim, mas você também pode estar com algum problema hormonal ou metabólico. Sono excessivo nem sempre é preguiça, muitas vezes esse pode ser o indicativo de algum problema de saúde "Doenças crônicas e transtornos mentais são frequentemente acompanhados do aumento da vontade de dormir, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, lúpus, Parkinson, esclerose múltipla, câncer, obesidade, anemia e hipotireoidismo. Gripes e resfriados também podem afetar o cansaço, já que o corpo está dedicado a combater os males no organismo. Além disso, uso de medicamentos, apneia do sono e hipersonia também podem ter relação com o sono excessivo." — assim como a falta dele também pode.