Veja as diferenças entre endometriose e síndrome do ovário policístico

A endometriose e a síndrome do ovário policístico, popularmente chamada de SOP, são duas condições ginecológicas distintas, mas que podem compartilhar alguns sintomas, como a irregularidade menstrual e a dor pélvica, o que pode levar à confusão entre elas. Além disso, ambas podem causar problemas de fertilidade. No entanto, é importante entender as diferenças entre elas.

O que é endometriose?

A endometriose ocorre quando o endométrio está fora da cavidade uterina. De acordo com a Dra. Thais Ushikusa, ginecologista, obstetra e gerente médica de saúde feminina na Bayer Brasil, o tecido que reveste internamente o útero é chamado de endométrio. “Ele engrossa com o estímulo hormonal, preparando o útero para receber uma gestação e descama caso ela não ocorra, conhecida como menstruação”, explica.

Fragmentos de endométrio podem se implantar em diferentes partes do corpo, como na pelve, nos ovários, nas trompas e em regiões extra pélvicas, segundo a Dra. Evelyn Prete, ginecologista, obstetra e sócia-proprietária da clínica Alve Medicina. A médica diz que, são casos mais raros, mas também há descrições de endometriose em outras regiões do corpo, como intestino, reto, bexiga, fígado, diafragma e, até mesmo, cérebro.

Sintomas da endometriose

A dor pélvica é um dos principais sintomas da endometriose. A Dra. Thais Ushikusa explica que, geralmente, ela surge pouco antes e durante o ciclo menstrual. Outros sinais citados pelas ginecologistas são:

Dores durante a relação sexual;

Cólicas incapacitantes;

Aumento do fluxo menstrual;

Alterações de libido e de humor.

“Caso a endometriose afete o intestino, podem ocorrer alterações intestinais e sangramento ao evacuar; pode afetar a bexiga e causar dor e alterações urinárias”, diz a Dra. Thais Ushikusa, que acrescenta: “Como uma condição de difícil diagnóstico, os sintomas variam muito e existem mulheres que possuem endometriose e não têm sintoma algum”.