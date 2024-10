Absorventes internos tem metais tóxicos? Entenda evidências e recomendações

Mitos sobre o absorvente interno afetam a decisão das mulheres de utilizar o método (Imagem: Anton Tolmachov | Shutterstock)

Desde que chegaram ao mercado, na década de 1930, os absorventes internos se tornaram uma escolha comum entre as pessoas que menstruam, ajudando a minimizar alguns desconfortos típicos desse período. A ciência tem investigado a segurança desses produtos. Uma pesquisa publicada em agosto no periódico Environment International constatou a presença de metais tóxicos, como chumbo, arsênio, níquel, mercúrio e zinco, em absorventes internos e abriu brecha para a dúvida: eles são seguros para a saúde? Absorvente gratuito pelo SUS: VEJA como ter acesso ao serviço



A conclusão foi de que todos os absorventes internos analisados continham metais, com variações nas concentrações dependendo do local de compra, se eram feitos com algodão orgânico (geralmente livres de agrotóxicos e pesticidas) e a marca. Por exemplo: as concentrações de chumbo foram maiores em absorventes internos não orgânicos, ao passo que os orgânicos tiveram maior concentração de arsênio. Segundo a ginecologista Renata Bonaccorso Lamego, do Hospital Israelita Albert Einstein, a presença de metais tóxicos em absorventes internos pode, sim, significar uma preocupação. Isso porque a toxicidade desses metais pode ocasionar, além de impactos neurológicos e cardíacos, um aumento do risco de câncer, doenças renais e infertilidade. LEIA TAMBÉM | O preço do sangue azul: como absorventes testados com água impactam quem menstrua



A vagina possui uma vascularização intensa, o que significa que substâncias que entram em contato com o canal vaginal podem ser facilmente absorvidas. “Para se ter ideia, algumas medicações, normalmente administradas por via oral, podem ser prescritas para ser utilizadas pela via vaginal por possuir a mesma eficácia”, destaca a médica. No entanto, o novo estudo não é suficiente para dizer que os absorventes internos são nocivos à saúde. Isso porque o trabalho identificou apenas a presença dos metais nos absorventes, e não que eles são absorvidos e chegam à corrente sanguínea, por exemplo. Metais nos absorventes: quais foram encontrados e como chegaram ao produto? Conduzido por pesquisadores dos Estados Unidos, o estudo avaliou 16 tipos de metais (arsênio, bário, cálcio, cádmio, cobalto, cromo, cobre, ferro, manganês, mercúrio, níquel, chumbo, selênio, estrôncio, vanádio e zinco) em 30 absorventes internos de 14 marcas diferentes não divulgadas, comprados nos EUA, na Grécia e no Reino Unido, entre setembro de 2022 e março de 2023.

Os cientistas focaram em produtos populares, selecionados entre os mais vendidos em um grande varejista online e em lojas físicas. De acordo com a pesquisa, os metais podem chegar aos absorventes internos de várias maneiras: o algodão usado pode ter absorvido os metais da água, do ar, do solo, por meio de um contaminante próximo (por exemplo, se um campo de algodão estivesse perto de uma fundição de chumbo) ou alguns podem ter sido adicionados intencionalmente como parte de um pigmento, branqueador, agente antibacteriano ou algum outro processo relacionado à fabricação. Absorventes internos trazem riscos?

“É possível existir a absorção [de metais por quem usa o produto], mas por enquanto não é algo que podemos afirmar. Seriam necessários novos estudos que avaliassem a presença desses metais no sangue de usuárias em comparação com quem não usa os absorventes internos”, observa a ginecologista Adriana Campaner, presidente da Comissão de Trato Genital Interior da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Outro ponto é que o estudo não foi realizado com produtos brasileiros, o que impede conclusões sobre os absorventes comercializados por aqui. "Outros pontos também devem ser investigados, como se, além dos riscos para o organismo, há também potenciais riscos para a área genital em si. Tudo isso exigiria um estudo a longo prazo



" Adriana Campaner Os próprios autores do artigo ressaltam que a pesquisa é um ponto de partida e que novas investigações serão necessárias, especialmente para avaliar se os metais podem escapar dos absorventes internos e ser absorvidos pelo corpo. Além disso, o grupo pretende expandir a análise para outros produtos químicos presentes nesses itens.

Quando se trata especificamente do cenário brasileiro, Lamego destaca que um ponto a ser considerado é o cultivo do algodão utilizado na produção desses absorventes. Por ser muito vulnerável a pragas, esse tipo de fibra vegetal acaba sendo suscetível ao uso intensivo de agrotóxicos. Por isso, mesmo não sendo um alimento, sua contaminação por pesticidas pode ter impacto no corpo humano. “Isso reforça a necessidade de uma regulamentação e uma fiscalização mais atenta sobre a cadeia de produção, além de um incentivo ao uso de algodões tratados de maneira mais sustentável”, pontua a ginecologista do Einstein. Absorventes internos: Evite o uso prolongado Renata Lamego também alerta para o uso indevido de absorventes internos, o que pode favorecer a proliferação de bactérias presentes no sangue acumulado, levando a infecções. A recomendação, de acordo com ela, é trocar o absorvente a cada duas a seis horas, dependendo do fluxo.