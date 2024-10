Vírus Marburg deixa 11 mortos em Ruanda; saiba o que é, sintomas e tratamento

Um casal com sintomas do vírus Marburg deixou as autoridades em alerta na Alemanha nessa quinta-feira, 3. Eles chegaram de Ruanda, na África, onde a doença causada pelo vírus já matou 11 pessoas. Apesar das preocupações, os testes do casal deram negativo.

O homem tratou pacientes com o vírus Marburg na África e deve ficar internado por até sete dias. A esposa deve ser liberada no fim de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Febre de Marburg foi encontrada pela primeira vez nas cidades de Marburg e Frankfurt, na Alemanha, e em Belgrado, Sérvia, em 1967. Entenda o que é o vírus Marburg, sintomas, tratamento e como se prevenir.