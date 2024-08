Paciente morre nos EUA após contrair raro vírus da encefalite equina do leste

Uma pessoa no estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, morreu após contrair o raro vírus da Encefalite Equina do Leste, que é transmitido por mosquitos, anunciaram nesta terça-feira (27) as autoridades sanitárias.

O paciente, identificado apenas como um adulto da cidade de Hampstead, foi hospitalizado por uma doença grave do sistema nervoso central e sucumbiu posteriormente à condição, afirmou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de New Hampshire (DHHS) em um comunicado.

"A última notificação de casos de infecção humana por este vírus em New Hampshire foi em 2014, quando o DHHS identificou três contágios, incluindo duas mortes", acrescentou a dependência.