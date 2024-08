Comidas picantes podem causar disfunção erétil? Veja pesquisa

Uma revista científica da China, Translational Andrology and Urology, publicada dia 31 de julho de 2024, aponta que ter um consumo considerável de alimentos picantes está correlacionado com um risco elevado de disfunção erétil (DE).

'Viagra de controle remoto': brasileiro participa da criação do equipamento; VEJA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o objetivo de investigar o impacto da dieta apimentada e dos hábitos de fumar no risco de DE em homens, o estudo indicou que o consumo de pimenta é um fator ameaçador independente do tabagismo, que em estudos anteriores foi apontado como causador da condição por afetar a saúde vascular.