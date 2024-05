A pimenta é um ingrediente muito usado na culinária de diversas culturas e países ao redor do mundo. Além de proporcionar um sabor distinto e uma picância característica, também oferece benefícios à saúde. Assim, ela não só enriquece os pratos com um toque único, mas também contribui significativamente para o bem-estar geral.

A seguir, confira 5 benefícios da pimenta e como incluí-la na alimentação!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Ação antioxidante

As pimentas são ricas em antioxidantes naturais, como vitaminas A e C e flavonoides, que ajudam a combater os radicais livres no corpo. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem. Dessa maneira, o consumo da pimenta pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como as cardíacas e as neurodegenerativas.