Cíntia Goldani: choque séptico causou a morte da fisiculturista

As causas da morte da fisiculturista Cíntia Goldani foram divulgadas pelo namorado da atleta, o bodybuilder Gustavo Cesar nesta quinta-feira, 27, Em uma postagem nos stories do Instagram, ele escreveu que “choque séptico, sepse pulmonar e pneumonia bacteriana” foram as causas do óbito.

A fisiculturista faleceu no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 26, mas o velório será em Porto Alegre, neste sábado, 29. Ela estava internada tratando um quadro de pneumonia bacteriana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entenda o que é choque séptico e como está relacionado com a doença.