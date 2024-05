Bebê recebe raro transplante duplo de pulmão e consegue respirar sozinha

Uma bebê com uma rara condição respiratória sobreviveu graças a um duplo transplante de pulmão. Agora, ela respira sozinha; conheça a história

Crédito: Reprodução/ Hospital Infantil do Texas

A doença é uma condição genética rara que causa anormalidades no revestimento do tecido pulmonar, dificultando a respiração, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

Bebê recebe transplante: baixa expectativa dos médicos

A condição, que afeta cerca de 1 em cada 1 milhão de recém-nascidos em todo o mundo, pode levar à insuficiência respiratória.

No caso de Kylie, a condição era tão grave que os médicos temiam que ela não sobreviveria muito depois do nascimento, que ocorreu numa sexta-feira, segundo sua mãe, Ashley Overfield.