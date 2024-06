‘Bactéria comedora de carne’: entenda condição de mulher infectada

No condado de Chesterfield, na Inglaterra, a moradora Louise Fawcett, 58, estava em seu jardim quando percebeu um corte no tornozelo. No dia seguinte, segundo o seu relato, o que parecia apenas uma ferida inchada a fez acordar suando frio.

Em visita ao médico, Fawcett e o marido, Mark, receberam um diagnóstico equivocado, de celulite, e antibióticos foram prescritos para o tratamento. Apesar de seguir as indicações, o estado do tornozelo piorou durante o período da noite.

“Na manhã seguinte eu tinha o que parecia ser uma marca de nascença de vinho do Porto no meu tornozelo. Eu disse a Mark que achava que estava com sepse”, explica Louise ao Derbyshire Times, jornal local inglês.