Peeling de fenol: conheça o procedimento que está viralizando na web

O peeling de fenol é um dos procedimentos estéticos conhecidos por ser eficaz para amenizar rugas e cicatrizes. O tratamento está viralizando na web nos últimos dias após um paciente, chamado João Castro, mostrar a evolução de sua pele antes e depois do peeling no Tik Tok.



Segundo o dermatologista Márcio Souza, o peeling de fenol tem um alto grau de penetração e atua nas camadas mais profundas da derme, por isso tem resultados tão surpreendentes. O médico explica que o tratamento funciona como uma “queimadura”, que vai se regenerar e causar o surgimento de uma “nova pele”.

"Por ser um procedimento um pouco mais agressivo, deve ser realizado apenas por um profissional qualificado e com experiência", ressalta Souza.

Peeling de Fenol: como funciona



De acordo com Márcio Sousa, o fenol promove uma regeneração celular intensa, estimulando a produção de colágeno e tratando rugas mais extensas e cicatrizes. O dermatologista analisa que o peeling de fenol tem "um excelente resultado" em pacientes com fotodano extenso (dano do sol acumulado ao longo dos anos), com rugas bem marcadas e até em cicatrizes de acne.

O procedimento pode ser realizado em toda a face ou apenas em regiões específicas, como a região das pálpebras e a área ao redor dos lábios, reduzindo a flacidez e as rugas desses locais.

Peeling de fenol: onde é realizado o tratamento



O tratamento, apesar de não ser considerado uma cirurgia, deve ser feito em um local adequado e exige determinados cuidados. O dermatologista informa que a substância utilizada contém um potencial risco de arritmias.

Portanto, em determinados casos, como se for feito em toda a face, o procedimento de ver realizado apenas em ambiente hospitalar, com sedação e monitoramento cardíaco.

Caso seja apenas em uma área específica da face ou se o fenol não for feito com o óleo de croton, o peeling pode ser feito em ambiente ambulatorial. Sousa explica que esse óleo serve para aumentar a profundidade do peeling, potencializando o poder regenerativo do fenol.



Peeling de fenol: quando não é indicado fazer

Como todo tratamento, o peeling de fenol também não pode ser aplicado em qualquer paciente. O dermatologista entrevistado pelo O POVO afirma que pessoas com doenças cardíacas prévias não deve realizar o peeling.

Além disso, pessoas com o fototipo mais elevado, ou seja, pessoas com a pele negra, também não devem se submeter ao procedimento, devido ao risco de discromias, ou seja, manchas cicatriciais.

De acordo com o dermatologista José Antônio Brandão, pacientes com lúpus, com dermatite atópica ou com manchas desconhecidas, também não são indicadas a fazer o tratamento, já que pode gerar complicações no futuro.

Peeling de fenol: tempo de recuperação

Márcio Sousa ressalta que a recuperação do peeling de fenol varia de semanas a meses, dependendo da concentração da substância e do tamanho da área tratada.



