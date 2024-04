Brasileiro lidera 1º transplante de rim de porco para pessoa viva

Um homem de 62 anos, diagnosticado com doença renal em estágio avançado, recebeu no último sábado, 16, um transplante de rim de porco geneticamente modificado. A cirurgia aconteceu no Massachusetts General Hospital (MGH), nos Estados Unidos, como a primeira em um receptor vivo.

O procedimento durou quatro horas e foi liderado pelo brasileiro Leonardo Riella, diretor médico de Transplante Renal do Mass General Transplant Center.

“Setenta anos após o primeiro transplante renal e seis décadas após o advento dos medicamentos imunossupressores, estamos à beira de um avanço monumental no transplante. Só no MGH, há mais de 1.400 pacientes em lista de espera para transplante renal”, revelou Riella em nota.