Yasmin Brunet tem a síndrome do intestino irritável; saiba o que é

A participante do BBB 24 afirmou que sofre de síndrome do intestino irritável e não poderia se alimentar de algumas comidas na xepa, como leguminosas

Brunet também afirmou não aguentar mais os pratos de Davi. “Estou com raiva também que ele acabou com nossa comida, não tem nada para comer (...). Ele acabou com o ovo, ele acabou com tudo. Vou comer arroz agora, vou viver de arroz”, desabafou.

Foi assim que a modelo Yasmin Brunet , participante do Big Brother Brasil 24 ( BBB 24 ), compartilhou a sua condição com outros Camarotes da edição, Wanessa Camargo e MC Bin Laden . A sister reclamava nesta quinta-feira, 18, sobre os alimentos disponíveis na xepa.

Entenda a seguir quais os impactos que pacientes com a síndrome do intestino irritável (SII) precisam lidar e como regular a alimentação no dia a dia.

Yasmin Brunet: o que é a síndrome do intestino irritável?

A síndrome do intestino irritável é um distúrbio intestinal capaz de causar desconforto abdominal e constipação. Estima-se que a condição afeta cerca de 10% a 20% da população, com maior prevalência entre as mulheres, segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein.

O diagnóstico médico normalmente é feito por meio dos sintomas apresentados pelos pacientes, verificando outras causas possíveis para as dores abdominais, como intolerância ao glúten ou à lactose.

A solicitação de testes laboratoriais, como exames de sangue e fezes, também pode ser necessária para descartar enfermidades mais graves.

Yasmin Brunet: os sintomas da síndrome do intestino irritável

Os indivíduos que apresentam intestino irritável costumam sentir excesso de gases (flatulência), cólicas e inchaços. Além disso, constipação e diarreia são outras características da síndrome.