'Ar-condicionado caseiro' funciona? Veja dicas contra o calor

A onda de calor no território brasileiro influenciou vários usuários nas redes sociais a compartilharem “gambiarras” para lidar com o aumento da temperatura. Entre elas, vídeos apresentam 'ar-condicionados caseiros', que prometem refrigerar o ambiente. As gravações, publicadas no Facebook, TikTok e YouTube, utilizam objetos de fácil acesso ao consumidor, como ventiladores, garrafas PET, isopor, gelo e até mesmo um balde. Mas será que as dicas realmente funcionam? Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Descubra a seguir a funcionalidade de um ar-condicionado caseiro e o que fazer para evitar o calor excessivo.

'Ar-condicionado caseiro' funciona? Profissional responde

“Já que se trata de condicionador de ar, a gente tem que realmente se voltar para um equipamento que foi projetado, que foi estudado, para que venha nos proporcionar um conforto térmico”, destaca o instrutor educacional da área de Climatização e Refrigeração do Senai Ceará, Paulo Paixão. O profissional concede que existe “um pouco de fundamento” nos tutoriais, considerando a utilização do gelo, naturalmente diferente da temperatura ambiente, na maioria das dicas. “Mas será que realmente é eficiente?”, questiona Paixão. Em um dos tutoriais no YouTube, com mais de 3 milhões de visualizações, a promessa é a de um “ar-condicionado caseiro que congela até pinguim”. Outro, no TikTok, promete que o indivíduo “nunca mais vai usar ar-condicionado” após o tutorial. “Tecnicamente tem fundamento, mas se vai render meia-hora, uma hora, duas horas… O que vai trazer de consequência ao ventilador exposto àquela umidade?”, avalia Paulo sobre a dica na rede social TikTok. #facavocemesmo #utilidadepublica som original - Top Dicas @top_dicas_ Como fazer um ar condicionado caseiro #dicas_utilidades Por outro lado, indica Paixão, um equipamento de condicionador de ar tradicional possui o seu próprio ventilador, “a sua turbina”. Estes são projetados justamente para insuflar o ar frio no ambiente; “tem todo um processo, tem placa eletrônica, com suas proteções”.

“Após observar esses vídeos, o que pode acontecer seria o aumento da umidade ali, o que vai acontecer dentro do ambiente. E essa umidade, dependendo do ventilador, se não for um ventilador de qualidade, pode ser que chegue até os motores e ocasione uma falha também no equipamento”, conclui sobre o processo de segurança. Além do 'ar-condicionado caseiro', como é possível lidar com a onda de calor?

Para lidar com o calor excessivo e deixar o ambiente adequado, Paulo Paixão acredita que o ideal é chamar um profissional qualificado na parte de climatização. Dessa forma, é possível realizar um levantamento de carga técnica do ambiente a ser climatizado. “Nesse levantamento de carga térmica, o profissional também irá levar em consideração as paredes, se estão expostas ao Sol em algum período do dia ou em ambos os turnos, (...) quantas pessoas vão frequentar o ambiente”, explica.