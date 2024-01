Nova onda de calor pode aumentar temperatura no Ceará em até 5°C

Região do Cariri, parte do Sertão do Inhamuns e Centro-Sul do Estado são as regiões mais afetadas com as altas temperaturas durante fenômeno

As temperaturas no Ceará devem aumentar em até 5ºC durante a nova onda de calor, que começa nesta terça-feira, 12, e se estende até o dia 20 de dezembro. As informações do Climatempo apontam que as temperaturas acima da média devem ser registradas na região do Cariri, parte do Sertão do Inhamuns e Centro-Sul do Estado. A alta pode variar de 3 °C a 5 °C graus mais quente.

O alerta do fenômeno também foi emitido pela Defesa Civil do Ceará nesta terça-feira, 12, por meio das redes sociais. Esta é a quinta onda de calor consecutiva no País, onde o fenômeno já foi registrado durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o Climatempo, a onda de calor é caracterizada por uma sequência de dias ou até semanas em que as temperaturas em uma região, relativamente ampla, ficam muito acima da média que seria normal para uma determinada época — em torno de 5°C ou mais acima da média, em uma área ampla.