5 receitas de vitaminas proteicas para melhorar o resultado do seu treino

Aprenda a preparar opções saborosas e cremosas para ajudar no ganho de massa magra

Para os amantes de exercícios físicos, consumir proteína é um quesito fundamental na rotina diária. Para isso, além dos deliciosos pratos com peixes, carnes e oleaginosas, existem as vitaminas proteicas, opções saudáveis e práticas de fazer que facilitam o dia a dia e ajudam a aumentar o resultado do treino. E o melhor de tudo, favorecem o sistema digestivo e aumentam o ganho de massa magra.

A seguir, confira 5 receitas de vitaminas proteicas repletas de sabor para você inserir na sua dieta!

Vitamina de açaí com banana e whey protein

Ingredientes

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

200 g de polpa de açaí

1 banana descascada e cortada em rodelas

100 ml de leite de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o leite e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.