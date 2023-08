Ozonioterapia: o que é e por que médicos são contra lei sancionada por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta segunda-feira, 7, lei que libera o uso da terapia com ozônio como tratamento complementar, seja qual for a doença. A prática esteve nos holofotes durante a pandemia da Covid-19 – quando chegou a ser defendida para tratar a infecção pelo coronavírus por via retal.

Hoje, a ozonioterapia voltou ao debate com a aprovação da lei nº 14.648, que permite a profissionais de saúde de nível superior inscritos em conselho de fiscalização profissional utilizarem a técnica. Na ozonioterapia o gás é aplicado na pele ou no sangue do paciente para conter infecções ou aumentar a oxigenação do tecido. Entenda mais a seguir.

Apesar da aprovação de Lula, o Conselho Federal de Medicina (CFM) não autoriza médicos a realizarem o procedimento, apenas se for em caráter experimental, dentro de estudos científicos. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autoriza aparelhos apenas com finalidades odontológicas e estéticas.

Ozonioterapia: o que é e para quê serve?



A técnica da ozonioterapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio no corpo do paciente por diversas vias de administração, como endovenosa, retal, intra-articular, intramuscular ou intravesical (diretamente na bexiga).

Com o objetivo de de proporcionar ação anti-inflamatória e analgésica, a terapia com ozônio é condicionada pelo uso de equipamentos de produção de ozônio medicinal à regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou a “órgão que a substitua”.