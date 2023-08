Lula sanciona lei que autoriza uso de ozonioterapia como tratamento complementar

O procedimento consiste na aplicação dos gases oxigênio e ozônio na pele ou no sangue do paciente para tratar doenças e melhorar a oxigenação dos tecidos.

O Projeto de Lei foi aprovado pelo Senado Federal no último dia 12 de julho após o texto passar por alterações e permitir que o procedimento seja executado por profissionais de saúde de nível superior, e não apenas médicos.

De acordo com o texto, o procedimento apenas poderá ser utilizado de maneira complementar e diante das seguintes condições :

O presidente Luiz Inácio da Silva sancionou a lei que permite o uso de ozonioterapia como tratamento complementar em todo território brasileiro. A decisão foi publicada nestaa segunda-feira, 7, no Diário Oficial da União.

A Agência também apontou que novas indicações poderão ser aprovados para uso, caso as empresas apresentem os estudos necessários que comprovem a eficácia e segurança.

Após a sanção da lei, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enfatizou que, até o momento, os equipamentos aprovados para o uso do procedimento são voltados para as indicações:

Após a fala do prefeito, o Ministério da Saúde afirmou que o tratamento de ozonioterapia para o novo coronavírus não era recomendado e que os efeitos da ozonioterapia em pessoas infectadas ainda eram desconhecidos.

“Em que pese não haver equipamentos de produção de ozônio aprovados junto a esta Agência para uso em indicações médicas no Brasil, visto que ainda não foram apresentadas evidências científicas que comprovem sua eficácia e segurança, novas indicações de uso da ozonioterapia poderão ser aprovadas pela Agência, no caso de novas submissões de pedidos de regularização de equipamentos emissores de ozônio, desde que as empresas responsáveis apresentem os estudos necessários à comprovação de sua eficácia e segurança”, pontuou.