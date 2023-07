Guillain-Barré: o que é a doença, sintomas e mais sobre surto no Peru

Nesse domingo, 9, o governo do Peru declarou estado de emergência sanitária durante 90 dias no país, após o aumento repentino de casos da Síndrome de Guillain-Barré. De acordo com o Ministério da Saúde peruano, 182 casos já foram confirmados e quatro mortes foram registradas neste ano.

O surto incomum chamou atenção por ser uma doença considerada rara. Geralmente, a síndrome ataca após um caso infeccioso anterior. Mas, o que é a Guillain-Barré?

Aspartame: OMS vai listar adoçante como possivelmente cancerígeno; CONFIRA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune na qual o sistema imunológico ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo.

Entre 5% e 15% das pessoas com o distúrbio acabam morrendo, principalmente quando os neurônios que controlam a respiração são atingidos.



Guillain-Barré: o que causa a síndrome?

Segundo o Ministério da Saúde, por Guillain-Barré ser um distúrbio raro, ele é caracterizado por uma ampla diversidade de sinais e sintomas que variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição.

Apesar de ainda não saber a causa exata do distúrbio autoimune, sabe-se que a Guillain-Barré está correlacionada com outras condições das quais a síndrome se desencadeia.

A infecção por Campylobacter, que causa diarreia, é a associação mais comum à síndrome. Outras infecções que podem desencadear Guillain-Barré são:

Zika

Dengue

Chikungunya

Citomegalovírus

Vírus Epstein-Barr

Sarampo

Vírus de influenza A

Mycoplasma pneumoniae

Enterovírus D68

hepatite A, B, e C

HIV

Quem transmite a doença de Guillain-Barré?

Apesar da causa da síndrome estar relacionada a um quadro de infecção viral ou bacteriana, a Guillain-Barré, em si, não é contagiosa. No entanto, o paciente poderá transmitir o vírus que desencadeou a síndrome.

Quais os sintomas de Guillain-Barré?

Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos pacientes percebe inicialmente a doença pela sensação de dormência ou queimação nas extremidades dos membros inferiores (pés e pernas) e, em seguida, superiores (mãos e braços).

Quando se trata dessa síndrome, a fraqueza muscular é ascendente, ou seja, começa pelas pernas, podendo, em seguida, progredir ou afetar o tronco, braços e face, com redução ou ausência de reflexos.

A síndrome pode apresentar diferentes graus de agressividade, provocando leve fraqueza muscular em alguns pacientes ou casos de paralisia total dos quatro membros.

Outros sinais e sintomas que podem estar relacionados à Síndrome de Guillain Barré:

Sonolência

Confusão mental

Coma

Crise epiléptica

Alteração do nível de consciência

Perda da coordenação muscular

Visão dupla

Fraqueza facial

Tremores

Redução ou perda do tono muscular

Dormência, queimação ou coceira nos membros

Quais são as sequelas de Guillain-Barré?



Em crianças, o caso da síndrome costuma ter uma evolução melhor e, geralmente, não apresentam sequelas. No caso dos adultos, é possível que ele precise fazer fisioterapia ou procurar um fonoaudiólogo — geralmente, a recuperação acontece após alguns meses.

Como se dá o tratamento após manifestação de Guillain-Barré?

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Síndrome de Guillain Barré, que prevê entre outros tratamentos, a disponibilidade do medicamento imunoglobulina intravenosa (IgIV) e do procedimento plasmaférese.

A plasmaférese é uma técnica de transfusão que permite retirar plasma sanguíneo de um doador ou de um doente. O médico é o profissional responsável por indicar o melhor tratamento para o paciente, conforme cada caso.

Guillain-Barré: cuidados para prevenir a doença

Não se conhecendo completamente a causa da síndrome de Guillain-Barré, não há uma prevenção, mas é importante frisar que, com os primeiros sintomas, é fundamental consultar um médico, para que a doença não evolua para um estado grave.