Veja como a homeopatia auxilia no tratamento de alergias

O Dia Mundial da Alergia, em 8 de julho, definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi criado com o intuito de alertar as pessoas sobre a importância do assunto. Isso porque os alergênicos, substâncias que provocam a crise alérgica, são muito comuns e estão por toda parte: pelos de animais, poeira e condições do ambiente, como baixa umidade do ar, podem ocasionar a concentração de substâncias que prejudicam o sistema respiratório.

Rinite é comum entre os brasileiros

Para o farmacêutico homeopata Jamar Tejada (Tejard), da capital paulista, a consequência mais comum entre os brasileiros é a rinite alérgica. O processo se inicia pelas reações que podem ser desencadeadas por uma crise alérgica, como coceira, espirros constantes, dificuldades respiratórias e nariz irritado com coriza.

“Com a homeopatia, tratamos o doente, e não a doença. No caso de alergias, é preciso levar em consideração o caso de cada paciente, o nível da alergia, a resposta do corpo aos componentes que serão diluídos na composição, entre outras características que compõem o tratamento homeopático. A ideia é blindar o indivíduo das possíveis causas que o levaram ao processo alérgico”, explica o especialista.

Menor risco de efeitos colaterais na homeopatia

Na homeopatia, o risco de efeitos colaterais é bem menor. O medicamento homeopático vai simular uma doença no organismo, geralmente mais forte que a natural, para que, após os sintomas agravados, haja a melhora do problema em questão, evitando, assim, que outros quadros alérgicos se iniciem.

“É como se ativássemos a memória imunológica do organismo; na homeopatia, é importante ainda que o acompanhamento prevaleça, assim como os cuidados com o ambiente em que vive e é frequentado pelo paciente”, alerta o farmacêutico.