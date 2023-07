Suplementos termogênicos: entenda o que são e para o que servem

O processo de emagrecimento é complexo e, apesar do que muitos pensam, envolve uma série de questões além dos exercícios físicos, como a alimentação, principal aliada para quem deseja eliminar peso e manter o corpo saudável. Isso porque para eliminar medidas não basta apenas gastar horas se exercitando na academia, manter uma alimentação regrada também é fundamental.

No entanto, com o intuito de acelerar este processo, muitas pessoas têm aderido aos suplementos termogênicos, também conhecidos pela promessa de acelerar o metabolismo e aumentar a velocidade do emagrecimento, mas o que muitas delas desconsideram é se essas substâncias, isoladamente, levam ao emagrecimento saudável.

Um suplemento termogênico não é capaz de ser eficaz a ponto de isoladamente levar ao emagrecimento. “O essencial para um emagrecimento saudável é a união da alimentação junto à prática regular de exercícios físicos para alcançar resultados efetivos e sustentáveis”, diz o médico nutrólogo e do esporte, Eduardo Rauen, um dos fundadores da healthtech Liti Saúde

Ele também explica que os termogênicos não devem ser considerados uma solução mágica para a perda de peso. “O termogênico é um suplemento que contém estimulantes na sua composição, como a cafeína e o chá verde. Estes, ao serem metabolizados pelo organismo, geram um aumento da termogênese (processo que converte calorias em energia térmica, liberando calor), mas esse aumento na maioria das vezes não é duradouro”. Em teoria parece interessante, mas hoje sabemos que o corpo se adapta aos efeitos do termogênico e, por isso, a efetividade para o emagrecimento é reduzida.

Devemos também ter atenção ao usar termogênicos, pois eles podem desencadear alguns efeitos colaterais como:

Consumir proteínas melhora o metabolismo (Imagem: Artisticco | Shutterstock)

Dicas para acelerar o metabolismo

Alimentos ricos em cafeína (café, chá verde e suas derivações), a canela e as pimentas, apresentam a capacidade teórica de aumentar o metabolismo. Mas, com o tempo de consumo, os efeitos são combatidos pelo próprio corpo que busca manter o equilíbrio energético entre o que comemos e o que gastamos. Geralmente, são esses compostos que são encontrados em alguns produtos termogênicos.

Invista em proteínas

Uma sugestão de alimento que pode ajudar na melhora do metabolismo são as proteínas, pois elas consomem mais energia (caloria) do nosso corpo para serem digeridas quando comparadas aos carboidratos, sobretudo os carboidratos simples (farinha branca e o açúcar que estão presentes em massas e em biscoitos, por exemplo).

Além disso, o impacto do consumo proteico está também relacionado ao fato de favorecer o aumento da massa muscular. O músculo é um tecido ativo que demanda energia para ser mantido e por isso aumenta a nossa taxa metabólica basal.

O ideal em relação à alimentação é entender como o seu corpo responde às diferentes combinações de macronutrientes ao longo do dia, pois é dessa forma que o seu metabolismo será capaz de funcionar da melhor maneira possível.

Faça musculação

O aumento da massa muscular eleva o gasto calórico total do corpo, em outras palavras, quanto mais músculo, maior a taxa metabólica. Realizar exercícios de resistência muscular com regularidade é o mais indicado. Os termogênicos podem ser considerados, dependendo do caso, como parte de uma abordagem global em conjunto com a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de exercícios físicos.

Consulte um especialista

Pessoas com problemas cardíacos, pressão alta, distúrbios do sono, ansiedade, histórico de convulsões ou outras condições médicas preexistentes devem sempre consultar um médico antes de usar algum suplemento. “É fundamental o acompanhamento por um profissional capacitado para que a prescrição seja feita de forma adequada levando em consideração o seu histórico de saúde, a sua composição corporal e os seus objetivos”, conclui Eduardo Rauen.

Por Alessandra Parise