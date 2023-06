Casal de SP morre no mesmo dia após apresentar febre e vermelhidão no corpo

Um piloto de automobilismo de Jundiaí, no Interior de São Paulo, e a namorada dele morreram no mesmo dia após apresentarem manchas vermelhas pelo corpo, febre e dores nas articulações. Os sintomas começaram a se manifestar após o casal retornar de viagens para a zona rural de Campinas, também no Interior do Estado, e Camanducaia, em Minas Gerais, no último dia 4 de junho. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 9, pela Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí.

O piloto Douglas Costa, 42, foi enterrado no Cemitério de Itupeva (SP), na quinta-feira, 8. Ele fazia parte da Copa C300, organizada pela AMG Cup Brasil. Nas redes sociais, a empresa lamentou a morte. "Sabemos como Douglas era uma pessoa admirável e que, com certeza, deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo."

O corpo da dentista Mariana Giordano foi sepultado na capital paulista, no mesmo dia do enterro do namorado. A Secretaria da Saúde de São Paulo informou que as duas mortes serão investigadas como suspeita de febre maculosa, dengue e leptospirose. Amostras biológicas do casal estão sob análise no Instituto Adolfo Lutz para a definição do diagnóstico.

Em nota, a Prefeitura de Camanducaia ressaltou que o município não registra casos de febre maculosa há mais de 20 anos e destacou que é improvável a suposta infecção ter sido contraída na cidade, uma vez que o período de incubação do vírus varia de dois a 14 dias. Apesar disso, a gestão afirma que "realizará todas as ações de investigação epidemiológica necessárias para garantir a saúde de todos os munícipes e turistas".