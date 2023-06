Capacete Elmo concorre a prêmio internacional de medicina

Crédito: TATIANA FORTES / GOV DO CEARA

O capacete Elmo, tecnologia cearense de respiração assistida, é semifinalista do "Prêmio Euro: Inovação na Saúde", que reconhece o potencial de inovação de profissionais latino-americanos da área da medicina. O projeto foi um dos 11 escolhidos dentre 850 iniciativas cadastradas por médicos de 16 países da América Latina. O capacete atendeu mais de 40 mil pacientes e teve uma taxa de sucesso - ausência de intubação - em torno de 66%.

Desde a etapa das inscrição até as avaliações internas, foram seis meses. Agora, na semifinal, a decisão será por meio de uma votação popular entre médicos, e qualquer profissional pode participar. Os vencedores ganharão suporte financeiro para investir em projetos de pesquisa, inovação e educação na área da saúde.

“Todo o recurso [do prêmio] vai ser investido em novas pesquisas para desenvolvimento, por exemplo, do capacete Elmo pediátrico ou o Elminho. A gente está vendo muitos problemas em crianças, e o Elminho pode ser uma alternativa utilizada também nesse sentido”, afirmou Alice Pequeno, diretora de Inovação e Tecnologias da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), em nota à imprensa.

Ela ainda destaca que por mais que o capacete tenha sido amplamente utilizado durante a pandemia, ele também pode beneficiar pessoas com outras doenças respiratórias. “Nós vamos seguir com a proposta de incorporação do Elmo como tecnologia ao Sistema Único de Saúde (SUS).”

Capacete Elmo concorre a prêmio: como votar

Primeiro, os interessados, que devem ser médicos, precisam realizar um cadastro por meio da aba “fazer login”, no canto superior direito da tela do site. É necessário, então, preencher um formulário com os seguintes dados:

País;

Estado;

Número do registro médico.

Após o envio das informações, o profissional deve clicar na aba “votação”, localizar a janela com o nome do projeto “Capacete de Respiração Assistida Elmo” e registrar o voto. As votações ficam abertas até o dia 28 de junho de 2023.