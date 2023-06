Veja como diferenciar os tipos de dores no pescoço

O pescoço desempenha um papel vital na sustentação da cabeça e na conexão entre a clavícula e a coluna vertebral. Então, por reunir diversas estruturas essenciais, merece atenção especial. Muitas pessoas costumam sentir uma fisgada no pescoço que desce pelas costas ou acordam com dores depois de uma noite mal dormida. Essas dores no pescoço e nas costas são muito comuns e podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida.

Para Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral Unidade de Guarulhos, o importante é identificar a frequência e a intensidade da dor, uma vez que ela pode surgir por inúmeros motivos e cada uma delas exigirá um tratamento diferente.

Causas comuns de dor no pescoço

Em geral, as dores nesta região acontecem devido a movimentos repetitivos, levantamento de pesos inadequado e, até mesmo, estresse, que dependendo do grau pode levar a uma postura inadequada e a contraturas musculares crônicas. Nestes casos, as dores são sentidas como uma rigidez, algo latejante ou uma sensação de aperto.

Terapia manual como forma de tratamento

Segundo Bernardo Sampaio, técnicas de terapia manual, tanto para a parte muscular quanto para as articulações, podem trazer bons resultados no alívio da dor no pescoço causada por movimentos repetitivos, estresse ou contraturas musculares crônicas.