Síndrome do coração partido: veja as causas e como prevenir

A síndrome do coração partido, também conhecida tecnicamente como ‘Cardiomiopatia de Takotsubo’, é uma doença que afeta o músculo cardíaco, ou seja, altera a capacidade do ventrículo esquerdo (câmara do coração) de bombear o sangue para o corpo. O problema é considerado raro e pode ser definido como cardiomiopatia por estresse, pois pode ser desencadeado por exposição a situações que exigem grande aporte emocional.

Para evitar a doença, o médico cardiologista Dr. Rizzieri Gomes explica quais são as causas da síndrome e como preveni-la. Veja!

Causas da síndrome

A alteração acontece após situações de grande estresse emocional ou físico, seja pelo rompimento de um relacionamento amoroso, morte de uma pessoa querida, perda de emprego, problema financeiro, acidente, problema de saúde, entre outros acontecimentos. O estresse emocional e físico são alguns dos fatores que impulsionam a síndrome do coração partido.

“A síndrome do coração partido normalmente é considerada uma doença com origem psicológica”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, que acrescenta: “A doença pode estar relacionada ao excesso de descarga de adrenalina, provocada pelo trauma enfrentado, afetando o funcionamento do coração, podendo levar a sintomas semelhantes ao do infarto”, diz.

A doença pode ter consequências sérias para o paciente. “E quando, na forma grave, pode acarretar um quadro de falência do coração, edema de pulmão ou, ainda, arritmia, levando à morte súbita”, completa o médico.