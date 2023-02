Léo Santana chega ao 1º lugar no Spotify com hit do Carnaval 2023

Com hit do Carnaval 2023, Léo Santana se torna um dos 30 artistas mais ouvidos no mundo no Spotify por "Zona de Perigo"

Na última segunda-feira, 6, Léo Santana conquistou o primeiro lugar na playlist Top 50 Brasil, no Spotify, com a música “Zona de Perigo”. Além disso, a canção também ocupa a 30ª posição na playlist global da playlist Top 50 Global.

O hit, lançado em dezembro de 2022, começou a viralizar na semana passada após Léo Santana e sua esposa, Lore Improta, compartilharem um vídeo fofo e romântico fazendo a coreografia da música. A coreografia foi idealizada pela bailarina Edilene Alves.

Emocionada, Lore agradeceu aos fãs e parabenizou o marido pela conquista. “Tô de pijama com a cara sem lavar e trouxe esse video do Story para agradecer a vocês que tornaram a música do meu amor a número 1 do Brasil! Gratidão!! Tô muito feliz”, escreveu a influencer em seu perfil no Instagram.

Confira o clipe de "Zona de Perigo":

