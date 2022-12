OMS muda o nome da varíola dos macacos para "mpox"

A varíola do macaco - monkeyox, em inglês - passará a se chamar "mpox" em todos os idiomas, anunciou a Organização Mundial de Saúde nesta segunda-feira, 28. Ambos os nomes serão usados durante um ano, até o termo varíola do macaco ser substituído por completo, especificou a OMS.

A organização, com sede em Genebra, tem autoridade para nomear novas doenças e, muito excepcionalmente, mudar o nome das já existentes.

"A questão do uso do novo nome em diferentes idiomas foi amplamente discutida. O termo mpox pode ser usado em outras línguas", afirmou a OMS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se o nome se mostrar problemático em qualquer idioma, a OMS iniciaria consultas com as autoridades competentes.

Quando o surto de varíola do macaco começou, na primavera de 2022, "declarações racistas e estigmatizantes" foram observadas online, o que levou alguns países e indivíduos a pedirem uma mudança de nome, lembrou a OMS.

A varíola do macaco recebeu esse nome porque foi originalmente identificada em macacos destinados à pesquisa na Dinamarca em 1958, mas a doença se desenvolve mais comumente em roedores.

Foi relatado pela primeira vez em humanos em 1970, na República Democrática do Congo.

Sua propagação em humanos estava limitada a certos países da África Ocidental, onde é endêmica.

Mas em maio começaram a aparecer casos de varíola do macaco no mundo inteiro.

A doença causa erupções cutâneas, que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca, acompanhadas de febre e dor de garganta.

Na maioria dos casos, os pacientes são, até o momento, homens que mantêm relações sexuais com homens, relativamente jovens.

Neste ano, 81.107 casos foram registrados em 110 países, com um total de 55 mortes, segundo a OMS.

Mpox no Ceará

O Ceará soma 587 confirmações de monkeypox, agora mpox. Ao todo, 1.974 notificações de casos suspeitos foram feitas, das quais 1.129 já foram descartados após exame laboratorial negativo. Os dados são do painel de monitoramento da doença da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) atualizados nesta segunda-feira, 28.

A maioria dos casos é concentrada em Fortaleza, que reúne 431 casos confirmados, o que representa 73% do total de casos. Além da Capital, outros 44 municípios já têm casos confirmados da doença, sendo a grande maioria com um ou dois casos.

As cidades com mais registros são localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). São elas Caucaia (24), Maracanaú (13) e Itaitinga (11). Sobral, na região Norte, também aparece entre as cidades com mais casos, 14 ao todo.

A maioria dos casos continua se apresentando em homens. Os 527 pacientes do sexo masculino representam 89% do total de diagnósticos positivos. Os homens entre 20 e 39 anos concentram a maioria dos casos, com 398 casos.

No balanço de casos no Ceará, dez crianças de zero a 9 anos também foram identificadas com a doença, além de seis pessoas com mais de 60 anos. Do total, foram confirmados 60 casos em pessoas do sexo feminino. Entre as mulheres, a faixa etária com mais casos é entre 20 e 29 anos, com 21 registros.

O primeiro caso de monkeypox no Ceará foi registrado em Fortaleza, no dia 29 de junho. A partir da metade de julho, na semana epidemiológica (SE) 28, o número de casos começou a crescer. Desde a SE 44, de 31 de outubro a 6 de novembro, os casos seguem em queda no Estado. (Colaborou Mirla Nobre)

Confira os municípios com casos de monkeypox

Fortaleza - 431

Caucaia - 24

Sobral - 14

Maracanaú - 13

Itaitinga - 11

Crateús - 6

Crato - 6

Eusébio - 6

Juazeiro do Norte - 5

Aquiraz - 4

Maranguape - 3

Pacatuba - 3

Russas - 3

Horizonte - 2

Jijoca de Jericoacoara - 2

Paracuru - 2

Pedra Branca - 2

Quixeramobim - 2

São Gonçalo do Amarante - 2

Acaraú - 1

Alto Santo - 1

Aratuba - 1

Barbalha - 1

Beberibe - 1

Brejo Santo - 1

Caririaçu - 1

Chaval - 1

Choró - 1

Eusébio - 1

Granja - 1

Iguatu - 1

Itarema - 1

Jaguaretama - 1

Jaguaribe - 1

Jaguaruana - 1

Massapê - 1

Pacajus - 1

Palmácia - 1

Paramoti - 1

Quiterianópolis - 1

Quixeré - 1

Santa Quitéria - 1

São Paulo - 1

Tejucuoca - 1

Sobre o assunto Bactéria encontrada em ratos quebra nicotina e pode combater doença hepática

Monkeypox: resultados de testes podem ser consultados em plataforma online no CE

Ceará: Número de novos casos de monkeypox está em queda há seis semanas

Tags