Bactéria encontrada em ratos quebra nicotina e pode combater doença hepática

Uma bactéria encontrada no intestino de camundongos mostrou potencial para a prevenção de uma doença no fígado, descobrem pesquisadores da Universidade de Pequim (China) e do Instituto Nacional do Câncer (Estados Unidos). Isso porque a bactéria Bacteroides xylanisolvens quebra a nicotina, composto presente no tabaco, e o acúmulo dessa substância no fígado é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da doença.

A pesquisa foi publicada na revista científica Nature, no dia 19 de outubro de 2022. De acordo com nota da Universidade de Pequim, a nicotina acumulada no intestino durante o tabagismo ajuda no desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica (NASH, na sigla em inglês). Ou seja, uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado em pessoas que bebem pouca ou nenhuma bebida alcoólica.

A equipe composta por 24 cientistas descobriu que a degradação da nicotina pela bactéria Bacteroides xylanisolvens "efetivamente aliviou a NASH agravada pelo tabagismo". Outra boa notícia é que esse microrganismo também está presente no intestino humano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir de agora, os pesquisadores devem investigar como a bactéria age nos humanos e verificar quais enzimas elas produzem para quebrar a enzima. Eles também almejam analisar se a enzima pode ser produzida artificialmente e, quem sabe, ser administrada em fumantes para prevenir a doença hepática.

Com informações da Universidade de Pequim e do portal Metrópoles.

Tags