Dia Mundial da Saúde: bem-estar físico e mental refletem na boa qualidade de vida

Definição sobre saúde, às vezes, pode estar relacionada apenas à ausência de doenças. No entanto, o conceito vai mais além. Ter saúde envolve desde o bem-estar físico, mental, emocional, assim como o social, nos relacionamentos com famílias e amigos, os quais auxiliam na qualidade de vida. Para a conscientização sobre o tema, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a data desta quinta-feira, dia 7 de abril, como o Dia Mundial da Saúde.

Segundo especialistas, a saúde está relacionada ao conjunto de medidas que promovem o bem-estar para o ser humano. Para a psicóloga, mestre em Neurociência Cognitiva e Comportamento e professora dos cursos de Medicina e Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Eva Cristino, a mente é o reflexo do corpo saudável e vice-versa. É necessária a busca do bem-estar em todas os campos. “Não adianta a gente só buscar a saúde espiritual e mental e não ter um cuidado com a nossa própria alimentação”, destaca.

Conforme o profissional de educação física e coordenador da KM Assessoria Esportiva, Dicson Falcão, ter saúde hoje em dia é, além da ausência de doenças, ter cuidados pessoais. “São cuidados em relação a atividades físicas, cuidado com alimentação, estar bem fisicamente e psicologicamente, para mim, é um estado completo de saúde”, disse. O profissional acrescenta que o principal caminho para alcançar e melhorar o bem-estar é a prevenção por meio de hábitos saudáveis.

Cuidados preventivos

O passo fundamental para os cuidados preventivos com a saúde é adotar hábitos saudáveis desde a infância. Segundo a psicóloga Eva Cristino, os hábitos que são desenvolvidos na infância vão ser muito importantes para o desenvolvimento nas demais fases, ou seja, na adolescência, na vida adulta e na velhice.

Dentre as medidas, a psicóloga pontua a atuação das crianças em atividades esportivas e artísticas; redução das horas de telas em celular, computador e televisão; maior interação com a natureza e ter uma boa alimentação. Essas ações vão auxiliar, segundo ela, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como manejo de frustrações, importante para a saúde mental.

De acordo com o educador físico Dicson Falcão, essas medidas também vão auxiliar as crianças a não sofrerem na fase adulta, principalmente em relação a doenças. “As crianças, quando elas não têm uma alimentação saudável e não têm prática desportiva, elas podem adquirir doenças crônicas ou algo mais na frente na fase adulta. O que estamos falando aqui é de diabetes, hipertensão arterial ou cardiopatia, que é algo mais grave”, alerta.

Ainda segundo o profissional de educação física, os hábitos podem e devem ser inseridos em qualquer fase da vida, e o objetivo é prevenir e ter uma boa qualidade de vida e saúde.

Na prática de atividades físicas, o profissional de educação física explica que existem alguns hormônios positivos que serão liberados ao longo das atividades, como a serotonina e endorfina. A liberação desses hormônios faz com que a pessoa eleve sua autoestima melhorando a produtividade e deixando ela mais motivada no dia a dia. “São fatores psicológicos que as atividades físicas interferem totalmente”, diz.

Para a especialista em neurociência, ter saúde mental é ter saúde em geral. Quando há um bem-estar geral, ou seja, em todos os campos, as pessoas têm uma aceitação melhor das dificuldades, orgulham-se das suas potencialidades, há menos comparação, ou seja, elas vivem mais e melhor. Todas as medidas de prevenção da saúde vão auxiliar na construção de uma boa qualidade de vida ao longo dos anos, e isso define a saúde.



Confira dicas para melhorar o bem-estar físico, mental e social:

Ter uma alimentação saudável;

Fazer exercícios físicos regularmente;

Praticar atividades artísticas;

Priorizar qualidade de sono;

Cuidar bem dos relacionamentos sociais;

Ler um livro;

Assistir a séries, filmes ou novelas;

Ter tempo para cuidar de si;

Buscar ter contato com a natureza.

