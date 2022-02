Programa capacita 80 mil pessoas para enfrentamento de endemias

Um programa educacional desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Mato Grosso do Sul e pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde vai oferecer cursos para 80 mil pessoas sobre o enfrentamento da epidemia de covid-19 e outras epidemias virais. O programa que será lançado na próxima terça-feira (15) é totalmente gratuito e a participação não é restrita a profissionais de saúde.

Segundo a Fiocruz, o Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da Covid-19 e de outras Doenças Virais (VigiEpidemia) terá uma primeira etapa com quatro cursos autoinstrucionais e dois complementares que são opcionais e contam com tutoria e certificação de especialização.

O conteúdo e os recursos educacionais foram elaborados com a participação de docentes e pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa. Entre os cerca de 80 mil alunos que são esperados em todo território brasileiro, mil poderão obter certificado de especialização do programa, mediante chamamento público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a coordenadora da Educação da Fiocruz Mato Grosso do Sul, Debora Dupas Gonçalves do Nascimento, o objetivo do VigiEpidemia é promover a qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde, gestores e interessados na área para o enfrentamento da covid-19 e outras epidemias de doenças transmissíveis por vírus no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O lançamento do programa será realizado com uma transmissão ao vivo na internet, em que haverá uma mesa-redonda com o pesquisadores sobre o tema: A vigilância em saúde nas epidemias/pandemias: o que podemos esperar em 2022?

Tags