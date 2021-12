Saúde da pele: cuidados para evitar manchas de sol e tratar cicatrizes

Problemas dermatológicos estão associados a diversas questões psicológicas, diz pesquisa divulgada no evento DermLive 2021, que ocorreu no último dia 19/11. Veja mais sobre a saúde da pele, como cuidados para evitar manchas de sol, tratar cicatrizes e a importância do protetor solar

Durante a DermLive 2021 da La Roche Posay, a marca divulgou três produtos de cuidado com a pele (um deles com tecnologia inédita), além de duas pesquisas sobre hábitos de cuidado com os raios solares e cicatrizes. Segundo a empresa, a aparência da pele está diretamente relacionada à saúde emocional de uma pessoa, de modo que condições dermatológicas são um problema de saúde pública e não podem ser necessariamente reduzidas a questões meramente estéticas. O evento DermLive 2021 ocorreu no último dia 19/11.

Conforme a La Roche Posay, 2 bilhões de pessoas sofrem com problemas de pele em todo o mundo, das quais 98% têm o bem-estar emocional impactado. Dentre os pacientes que sofrem de eczema, 79% informaram já ter faltado ao trabalho por causa da doença. Já 50% das pessoas com acne se isolam. Assim, uma abordagem multidisciplinar de cuidados com a saúde da pele é importante, pois ainda que o tratamento dermatológico ajude a atenuar marcas na pele, algumas condições e cicatrizes são persistentes e quem sofre deve aprender a lidar com essas questões.

Saúde da pele: cuidados com o sol

O primeiro estudo divulgado pela La Roche Posay foi sobre hábitos de proteção solar. Foram entrevistadas 17 mil pessoas em 17 países de todos os continentes, incluindo pacientes que sofriam com câncer de pele (como melanoma).

De acordo com os dados coletados, 77% não se protegiam do sol, isto é, não utilizavam filtros solares diariamente; 15% nunca se protegia do sol; 58% acreditava que cuidados intensivos com a pele são necessárias somente para pessoas que têm maior risco de desenvolver câncer e 57% se arrepende de não ter cuidado melhor da pele antes.

Da pesquisa, depreendeu-se ainda que pessoas com câncer de pele estão mais atentas à importância de se proteger dos malefícios causados por raios solares e que a maioria das pessoas desconhece as diferenças entre os raios UVA e UVB.

Saúde da pele: raios UVA x UVB

A radiação ultravioleta (UV) é a mais energética dentre as emitidas pelo Sol e, por isso, apresenta riscos às várias formas de vida que habitam a Terra. Tratam-se de ondas eletromagnéticas com comprimento de 200 a 400 nm classificadas em três tipos: UVA, UVB e UVC.

Felizmente, há uma proteção natural contra os danos causados pela incidência desses raios: a camada de ozônio (O3), que impede o alcance da maior parte da radiação ultravioleta à superfície do planeta.

Os raios UVA incidem todos os dias, independentemente da estação do ano. Embora não provoquem queimaduras, atingem camadas internas da pele, danificando as fibras de colágeno e elastina, causando envelhecimento precoce e aumentando os riscos de câncer.

Os raios UVB incidem majoritariamente durante o verão das 10h às 16h, em locais de altitudes elevadas e situados em zonas tropicais. Provocam vermelhidão da pele (eritrema), queimaduras e fazem aparecer sardas e manchas, além de aumentarem riscos de câncer e afetarem a visão.

Já os raios UVC têm comprimento de onda menor que 280 nm. Causam danos à biosfera, mas são inteiramente absorvidos pela camada de ozônio, não atingindo a saúde das pessoas.

Saúde da pele: por que usar protetor solar é importante?

A proteção solar bloqueia os efeitos das radiações UVA e UVB, evitando o envelhecimento precoce, aparecimento de rugas, queimaduras etc.

Peles diferentes reagem de formas diferentes à radiação solar. No entanto, pessoas com mais melanina são naturalmente melhor protegidas contra os efeitos dos raios UVB. Por outro lado, elas tendem a sofrer mais com hiperpigmentação causada pela radiação UVA.

Portanto, não há desculpas: todas as pessoas devem se proteger contra a luz solar.

Depois de 10 anos de pesquisa, a La Roche Posay está lançando no mercado o único filtro solar que protege contra raios UVA ultralongos (380 a 400 nm), que têm maior potencial de causar danos a peles de todas as cores. É o Anthelios UVmune 400 SPF 50+, produto resistente à água, areia e suor e possui efeito invisível quando aplicado no rosto.

O protetor será oficialmente lançado em fevereiro de 2022 na Europa, América do Sul, África do Sul e Sudeste Asiático.

Saúde da pele: cicatrizes

Todos obtêm marcas na pele ao longo da vida, seja devido à acne, queimaduras, cortes etc e podem estar associadas à dor e desconforto físico. De acordo com a La Roche Posay, todos os anos, 200 milhões de pessoas obtêm cicatrizes cirúrgicas e 11 milhões sofrem queimaduras.

Conforme o estudo realizado com 11 mil adultos em cinco países, 50% das pessoas têm ao menos uma cicatriz; o número médio de cicatrizes por pessoa é quatro; 30% das cicatrizes estão localizadas em partes visíveis do corpo (rosto e mãos); 11% das pessoas são afetadas pelas dores associadas às cicatrizes.

O processo de cicatrização de machucados varia de pessoa para pessoa e pode ser influenciado por aspectos como genética, localização da ferida, cor da pele etc. Pessoas com mais melanina tendem a sofrer mais com quelóides (hipercicatrização), hiperpigmentação e hipopigmentação.

Sendo difícil evitar a obtenção de marcas ao longo dos anos, atenuar a aparência das cicatrizes pode ser importante para a autoestima. O ideal é começar a tratar a ferida quando ela ainda é recente, evitando exposição excessiva a radiações solares, utilizando pomadas e hidratantes.

A La Roche Posay recomenda o uso da Cicaplast Baume B5, um produto que combina diversas substâncias, auxiliando na cicatrização da pele de recém-nascidos, crianças e adultos.



