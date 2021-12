Dias de "RO": até quando se deve consumir a comida que sobra da ceia de Natal?

A véspera de Natal, comemorada nesta sexta-feira, 24, é tradicionalmente oportunidade para grande parte das famílias se reunirem a fim de celebrar o nascimento de Jesus, trocar presentes, estar em comunhão com pessoas especiais e comer os mais variados pratos natalinos. As sobras, muitas vezes em quantidade abundante, acabam garantindo a refeição do dia seguinte, sendo conhecidas como “RO”, o famoso “resto de ontem”.

Apesar de ser uma prática bastante comum, que não se limita somente ao Natal e é feita também em outras datas comemorativas, ingerir as sobras de alimentos que foram preparados no dia anterior demandam alguns cuidados, devendo o "RO" ser consumido em até dois dias. Certos pratos, como saladas, carnes, farofa com condimentos e até sobremesas, se não forem servidos e conservados de maneira adequada, podem trazer danos à saúde.

De acordo com Suzana Araújo, nutricionista que atua com foco em doenças autoimunes, emagrecimento e performance esportiva, é necessário reduzir o tempo de exposição dos alimentos, pois quanto mais tempo expostos à temperatura ambiente, mais chances de estarem sujeitos à contaminação. “Antes disso [de servi-los], mantenha na geladeira, freezer ou forno”, pontua.

Segundo Sabrina Vasconcelos, nutricionista voltada para nutrição clínica e esportiva, as refeições precisam ser levadas à mesa bem quentes ou bem geladas. “O ideal é que sejam consumidas o quanto antes, pois geralmente são comidas com mais condimentos, molhos [...] Nunca deixar os alimentos expostos sobre a mesa por mais de 3 horas”, recomenda.



Além disso, a conservação adequada dos alimentos após o consumo garante maior tempo de vida útil. “Quanto mais rápido o alimento for guardado na geladeira, melhor; isso vai aumentar o tempo de vida dele. Uma parte muito importante é o aquecimento dessas sobras. Portanto, quando for consumi-las, precisa aquecer bastante”, explica Suzana.

O armazenamento das sobras deve ser feito em ar frio, seja em geladeira ou freezer. “Assim serão melhor conservados e o risco de multiplicações microbianas será reduzido”, pontua Sabrina. Além disso, Suzana recomenda retirar folhas de decoração, frutas e outros produtos que estragam mais rápido antes de refrigerá-los.

Suzana também aconselha que alimentos com muito molho, que estragam mais rápido, sejam servidos em recipientes pequenos. "Optem por fazer refratários menores de comida. Daí, um deles você serve e outro fica como reposição. Esse da reposição, se não tiver sido levado à mesa, pode ser consumido sem medo", explica Suzana.



Alimentos inapropriados para consumo

Alimentos que ficam por mais de três horas expostos e demoram a ser levados para refrigeração adequada podem estragar, ficando inapropriados para consumo. Para não correr o risco de ingerir alimentos estragados, o recomendado é verificar o cheiro, a textura e a cor.

"Quando o alimento apresentar alterações, seja por contaminações no local ou alimentos alterados, usados na produção, esses três fatores vão se apresentar rapidamente no prato e você consegue perceber a alteração de cheiro, textura ou cor, mesmo sem ter muito costume de identificar essas alterações", explica Sabrina.

Além dos três indicadores anteriores, se o alimento apresentar um líquido viscoso no momento em que estiver sendo reaquecido para consumo, o indicado é não consumi-lo, fazendo o descarte apropriado, de acordo com Suzana.

