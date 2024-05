Chuvas em Fortaleza: três ocorrências de risco de desabamento são registradas

As chuvas acontecem por causa do avanço de áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico e leste do Nordeste Brasileiro

Com 42 milímetros (mm) registrados, a Capital teve a terceira maior chuva do Ceará no dia, atrás de Deputado Irapuan Pinheiro , com 51 mm, e São Gonçalo do Amarante , com 119 mm, segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Três ocorrências de risco de desabamento nos bairros Jacarecanga, Luciano Cavalcante e Meireles foram registradas em Fortaleza, entre a noite dessa terça-feira, 14, e a madrugada desta quarta-feira, 15, de acordo com a Defesa Civil Municipal. O órgão também atendeu uma ocorrência de solapamento — afundamento do solo, que pode causar um buraco ou uma cratera —, na Serrinha.

O Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 49 municípios. A tendência para os próximos dias é que as precipitações continuem em todas as macrorregiões do Estado. Os maiores acumulados devem se concentrar no sul do Ceará, na região do Cariri, e na faixa litorânea — Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

De acordo com a Funceme, as chuvas estão acontecendo por causa do avanço de áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico e leste do Nordeste Brasileiro, além de efeitos locais como brisa, temperatura e disponibilidade de umidade.

