Em apoio a Trump, deputado cearense Carmelo está nos EUA para acompanhar eleição

O deputado estadual cita que possível vitória de Trump é prenuncio de vitória do ex-presidente Bolsonaro na eleição brasileitra em 2026

Em outra rede social, Carmelo aparece em vídeo ao lado de sua esposa, a vereadora eleita Bella Carmelo (PL) , onde cita que a possível vitória de Trump seria prenúncio da vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais do Brasil, em 2026.

“Go Trump! Embarcando agora para a Flórida, para acompanhar uma das eleições mais importantes da história. Venceremos lá, e em 2026 no Brasil! Vamo que vamo!”, publicou na segunda-feira, 4. A votação ocorre nesta terça-feira, 5, porém o resultado pode demorar para sair, visto que cada estado tem regras próprias para apuração.

Passada as eleições municipais, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) publicou nas redes sociais que está nos Estados Unidos para acompanhar a eleição presidencial. Em uma das disputas mais acirradas da história, o deputado demonstrou apoio ao ex-presidente Donald Trump .

O embate entre Kamala Harris (Democratas) e Donald Trump (Republicano) está levando os olhos de todo o mundo para o país que é a maior potência econômica do planeta, com o resultado tendo potencial para afetar diretamente a economia brasileira.

O ex-presidente também publicou nas redes sociais vídeo de apoio a Trump, no qual afirmou que o republicano é o "maior líder conservador da atualidade".

Carmelo afirma ainda no vídeo que irá mostrar nas redes sociais como está o ambiente nos Estados Unidos, com a apuração e o resultado. Em foto, o deputado mostra uma avenida em Miami “A campanha aqui é muito diferente do Brasil. Ainda não vi nenhum carro adesivado ", escreveu.