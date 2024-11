Eleições EUA: como é feita e quando termina a apuração dos votos?

A eleição presidencial dos Estados Unidos acontece nesta terça-feira, 5, mas a divulgação do resultado dependerá do quão acirrada a dinâmica entre os dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump, será entre os eleitores.

No portal oficial do governo da Pensilvânia , a indicação é de que os funcionários eleitorais do condado não podem nem mesmo remover as cédulas dos envelopes e prepará-las para serem escaneadas até a chegada do prazo estipulado.

A lei estadual da Pensilvânia, por exemplo, atualmente não permite que os condados comecem a abrir as cédulas enviadas pelo correio antes das 7h do dia da eleição.

De acordo com o Código Eleitoral do estado, os condados não podem nem começar a registrar e publicar os resultados das cédulas de votação pelo correio antes do fechamento das urnas, às 20h do dia da eleição.

Já o portal do gabinete da Secretária de Estado da Califórnia descreve que os primeiros resultados da eleição são geralmente cédulas recebidas antes do Dia da Eleição, ou seja, votos enviados pelo correio e cédulas de votação antecipada.

“Os oficiais eleitorais do condado podem começar a abrir e processar envelopes de cédulas de votação pelo correio até 29 dias antes do Dia da Eleição, mas esses resultados não podem ser acessados ou compartilhados com o público até que todas as urnas fechem”, explica o portal.