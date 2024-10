Evandro, de branco, reúne multidão vestida de vermelha na Av. da Univerdade

A noite de vitória do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), teve espaço para celebração com a militância que lotou a Avenida da Universidade, no bairro Benfica. Vestido de camisa branca, o futuro chefe do Executivo municipal primeiro foi ao comitê central, na avenida Washington Soares, bairro Luciano Cavalcante, e depois se dirigiu ao tradicional reduto da esquerda, na via que se concentrou na via que sedia o diretório estadual do PT.

"Foram vocês que deram essa vitória para a população fortalezense", iniciou. "Primeiro, eu quero agradecer ao Partido dos Trabalhadores por ter me acolhido, por ter me abraçado, por estar me respeitando. Muito obrigado, PT! Eu quero agradecer aqui a toda a população fortalezense, mas, em especial, eu quero agradecer as mulheres de Fortaleza", disse Evandro.

