PM é detido com R$ 3 mil, sob suspeita de crime eleitoral em Fortaleza

Carro foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Parangaba, em Fortaleza

Um policial militar à paisana do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi detido por agentes da PM após suspeita de boca de urna e venda de votos no bairro Parangaba, em Fortaleza, na tarde deste domingo, 27, durante o segundo turno das eleições municipais. O agente foi detido após uma denúncia de um advogado do Partido Liberal (PL), que teria visualizado o policial e mais duas pessoas dentro de um carro de modelo Hilux branca fazendo boca de urna e, em seguida, informado a agentes da Polícia Militar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O policial, o condutor e uma mulher foram abordados pelos agentes. Dentro do carro foi encontrado uma mochila com dinheiro entre R$ 3 a R$ 4 mil e material de campanha eleitoral, entre camisas e santinhos do candidato eleito à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Os três foram detidos e encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, no bairro Aeroporto. Na sede da PF, o condutor do veículo informou que atua com venda de motos e que o dinheiro era oriundo do comércio de uma motocicleta. Ao ser questionado pela delegada de plantão na sede da PF sobre o comprovante da venda, o condutor afirmou que não possuía a comprovação. As três pessoas devem ser ouvidas na sede da PF para realizar um Termo Circunstância de Ocorrência (TCO) ou iniciar um Inquérito Policial (IPL). O POVO procurou a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) neste domingo, 27, para saber se a conduta do agente será investigada e quais serão os procedimentos diante da ocorrência. Quando o órgão responder, a matéria será atualizada.