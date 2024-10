Dois são flagrados por suspeita de boca de urna em Fortaleza

Suspeitos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal no Ceará. Advogados filiados ao PT estão acompanhando os casos

O primeiro flagrante foi registrado na CEI Prof. José de Ribamar Moraes, Jangurussu. Na ocasião, o suspeito estava com um adesivo ligado ao candidato colado ao peito e entregando botons personalizados . Segundo testemunha que estava no local, o homem ainda possuía um crachá de fiscal eleitoral.

Em ambas as ocorrências, os indivíduos foram pegos em flagrante distribuindo materiais eleitorais ligados à campanha do candidato Evandro Leitão (PT).

Outro caso de boca de urna teria ocorrido nas proximidades da EMTI José Carlos de Oliveira Neto, no bairro Antônio Bezerra. Conforme informado, o homem estaria entregando material de campanha para eleitores, como bandeiras, blusas e santinhos.

Ambas as capturas foram realizadas por agentes da Polícia Militar e os suspeitos, bem como os materiais apreendidos, foram encaminhados para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Ceará, no bairro Aeroporto. Advogados filiados ao PT estão acompanhando os casos.

2º turno em Fortaleza: acompanhe apuração ao vivo

O programa O POVO News acompanha, a partir de 15 horas deste domingo, 27, o resultado do segundo turno em Fortaleza. Reproduza o player abaixo ou clique aqui para assistir no YouTube.