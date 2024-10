Luizianne Lins vota em Fortaleza: 'Reafirmando o compromisso com uma Fortaleza livre do fascismo'

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT) votou na tarde deste domingo, 27, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). “Reafirmando o compromisso com uma Fortaleza livre do fascismo! Voto 13”, compartilhou em seu perfil oficial do Instagram.

LEIA: Evandro Leitão vota e diz que resposta à violência será nas urnas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Luizianne acompanhou a votação de Waldemir Catanho (PT), candidato à prefeitura de Caucaia, e do governador Elmano de Freitas (PT), pela manhã. Ao O POVO, a deputada afirmou que percebeu uma movimentação popular em prol do candidato do PT e ficou animada com os resultados.