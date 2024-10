Eleições 2024: Elmano e Catanho votam no fim da manhã em Caucaia

Waldemir Catanho, candidato à Prefeitura de Caucaia, e Elmano de Freitas, governador do Ceará, votaram em escolas no Icaraí na manhã deste domingo, 27 Crédito: Matheus Souza/especial para O POVO

O candidato à Prefeitura de Caucaia Waldemir Catanho e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (ambos do PT), votaram na manhã deste domingo, 27, em escolas no Icaraí. O POVO acompanhou os votos de Elmano, na escola Francisco Martins de Moraes, e Catanho, na escola Celina de Sá Morais. Elmano e Catanho estavam acompanhados pela ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT), do atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), e de militantes petistas.

Eles conversaram com a imprensa após o chefe do Executivo estadual votar. Elmano afirmou estar confiante na vitória de Catanho, em Caucaia, e de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza. Para o governador, ganhar a disputa em ambas as cidades representa a possibilidade de Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal atuarem "de mãos dadas".