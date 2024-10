Evandro Leitão vota e diz que resposta à violência será nas urnas

Evandro Leitão (PT) vota em Fortaleza neste domingo, 27 Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Em conversa rápida com a imprensa, o ex-governador Camilo Santana (PT) disse não fazer previsões de resultado, mas garantiu estar muito confiante na vitória de Leitão. Após a votação, Evandro também conversou com a imprensa e se disse muito confiante em uma vitória nas urnas. "Eu estou muito convicto e muito esperançoso que Fortaleza irá dar uma grande resposta nas urnas, a favor da democracia, a favor do respeito à população, do respeito às mulheres, contra o fascismo e isso eu tenho muita convicção que, ao final do dia, o 13 irá prevalecer", disse. Ensinamento e ameaças Leitão disse que o grande ensinamento que tira da campanha é a importância de escutar as pessoas, especialmente às menos favorecidas.

"Essa escuta me fez crescer, me fez ter mais sensibilidade ainda para que a gente possa trabalhar, em especial para a população mais vulnerável. Essa é a grande diferença do projeto do qual eu faço parte para o adversário, que dissemina ódio, pessoas do outro lado ficam ameaçando os outros de morte - inclusive eu fui ameaçado - o nosso lado quer cuidar das pessoas, traz o amor, o olhar para quem mais precisa", explicou. Embora lamente os atos violentos citados durante a campanha, o petista afirma que a eleição transcorreu de forma positiva e que violência não deve ser respondida com mais violência. "Avalio a campanha de uma forma positiva. Cada vez mais estão claros os dois projetos e eu estou muito convicto que a população fortalezense vai ter uma grande vitória. A nossa resposta não será com violência, nossa resposta será nas ruas, votando no 13", concluiu.