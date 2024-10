Início da votação do 2º turno têm 17 ocorrências eleitorais pelo Brasil

Desde o primeiro turno, no dia 6 de outubro, até a última quarta-feira, 23, a Polícia Federal registrou 867 casos de crimes eleitorais

Também foram contabilizados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) lavrados (uma espécie de boletim de ocorrência policial mais detalhado, porém sem as formalidades exigidas no inquérito policial).

O início da votação do segundo turno contabiliza 17 ocorrências de crimes eleitorais registrados pela Polícia Federal. O dado engloba todas as cidades que decidem suas eleições municipais neste domingo, 27 de outubro, e foi atualizado às 11 horas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), dois casos foram iniciados no Maranhão e outros dois no Tocantins. Até o momento desta publicação, o Ceará não havia registrado ocorrências.

Crimes eleitorais

