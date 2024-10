Com vitória em Fortaleza, PT é o partido que vai governar a maior população no Ceará

Atrás do PSB, PT foi o segundo partido mais eleito no Ceará e, ao todo, governará para 3.971.849 pessoas. PL não conseguiu eleger prefeitos no Estado

Apesar do número relevante de candidatos vitoriosos pelo PT, o PSB foi o partido com o maior número de prefeitos eleitos e venceu em 65 municípios cearenses. Os números registrados pelas duas siglas representam um crescimento se comparado à eleição anterior. Em 2020, o PSB foi eleito em oito municípios, enquanto o PT venceu em 18.

No pleito deste ano, a legenda garantiu a vitória em 47 dos 184 municípios cearenses , incluindo a Capital, com a maior população do Estado, e, ao todo, governará para quase 4 milhões de pessoas.

Com o fim do segundo turno e a vitória do prefeito eleito Evandro Leitão em Fortaleza, com 50,38% dos votos , o Partido dos Trabalhadores (PT) é a sigla que governará a maior população no Ceará nos próximos quatro anos.

Os números do PSB também vêm após a chegada do senador Cid Gomes e de outros nomes do grupo político. Apesar do resultado favorável, a sigla sofreu uma difícil derrota em Sobral. Izolda Cela (PSB), apoiada pelo senador e pelo atual prefeito Ivo Gomes (PSB), foi derrotada no município por Oscar Rodrigues (União Brasil), encerrando 28 anos de hegemonia da família Ferreira Gomes no município.

Ainda no pleito deste ano, o PSD foi o terceiro partido mais eleito no Estado e garantiu 16 cidades, incluindo a vitória do prefeito eleito Naumi Amorim em Caucaia, que voltará ao cargo no segundo município mais populoso do Estado. O número de municípios conquistados, no entanto, é menor do que em 2020, quando a sigla teve 27 prefeitos eleitos.

Já o Republicanos venceu em 14 cidades e o PP elegeu prefeitos em 13 municípios. O MDB, do deputado federal Eunício Oliveira, e o PDT, de Ciro Gomes, Roberto Cláudio e do prefeito José Sarto, elegeram candidatos em nove e cinco municípios, respectivamente.