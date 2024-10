André x Evandro: veja últimas pesquisas do segundo turno em Fortaleza

A última pesquisa Datafolha para segundo turno em Fortaleza foi divulgada neste sábado , 26. Contratada por O POVO , a pesquisa trouxe mais uma vez os candidatos empatados tecnicamente. Nos votos válidos, André Fernandes (PL) aparece com 51%, Evandro Leitão (PT) com 49%.

Real Time Big Data

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira, 25, pesquisa sobre o segundo turno de Fortaleza, mostrando empate técnico entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL).

O candidato do PT tem 51% em votos válidos. O do PL, 49%.

Futura

O candidato do PL André Fernandes lidera a disputa no segundo turno para Prefeitura de Fortaleza, com 53,5% das intenções de voto válido, segundo pesquisa da Futura Inteligência publicada nesta sexta-feira, 25. Evandro Leitão (PT) aparece com 46,5%.