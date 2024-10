Advogada do PL tenta livrar eleitor flagrado fotografando urna em Fortaleza

Um eleitor foi flagrado e detido por policiais militares ao fotografar a urna de votação neste domingo, 27, durante o segundo turno das eleições municipais. Caso ocorreu no Centro de Educação Infantil (CEI) Professor José de Ribamar Moraes, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

Conforme apuração do O POVO, a advogada do Partido Liberal (PL) no local se dirigiu aos PMs e solicitou que o eleitor — que vestia camisa do candidato a prefeito André Fernandes — fosse liberado sem instaurar procedimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

TRE-CE notifica equipe de fiscalização de André Fernandes em Fortaleza; ENTENDA