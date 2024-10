Download do e-Título para uso nas eleições 2024 deve ser feito até este sábado

Se você quer utilizar o e-Título para se identificar no dia da votação, deve fazer o download do aplicativo até este sábado, 26. Isso porque, no domingo, 27, data do 2º turno das eleições municipais de 2024, a plataforma ficará indisponível nas lojas virtuais, tanto para atualizações como para download.

Basta o e-Título para se identificar?

Para votar, é preciso apenas apresentar um documento oficial com foto. Para que você possa se identificar somente pelo e-Título, o seu perfil no app precisa vir com foto, o que só ocorre mediante cadastramento biométrico prévio na Justiça Eleitoral. O aplicativo móvel funciona como uma versão digital do título de eleitor.

Se, para esta eleição, a sua biometria não está cadastrada, a partir do dia 5 de novembro, basta se dirigir ao cartório eleitoral responsável pelo seu título (onde você vota) para fazer o seu cadastro biométrico. Dessa forma, nas próximas eleições, você poderá se identificar apenas com o e-Título para votar.