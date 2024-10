Debate no interior de SP tem acusação sobre infidelidade: "orgias com algemas"

O último debate para prefeito de São José do Rio Preto, município de São Paulo, viralizou nas rede sociais após comentário sobre vida íntima de um dos candidatos. A situação ocorreu nessa sexta-feira, 25, e foi transmitida pela TV Tem, afiliada da Rede Globo.

O candidato Coronel Fábio Candido (PL) acusou o adversário Itamar Borges (MDB) de infidelidade. "Nem gostaria de falar disso, mas ele critica muito a gente. Ele, que teve sérios problemas conjugais, é um traidor de mulher. E gosta de algemas porque fazia orgias com algemas", disse o bolsonarista.

Confira trecho do momento que viralizou:

Após as acusações, o candidato do MDB chamou o adversário de mau caráter e chegou a pedir direito de resposta ao mediador do debate, que foi concedido. Ocasião em que Itamar chamou o Coronel de covarde.

O embate ainda rendeu mais crítica do Coronel ao emedebista, ao chamar o concorrente de desiquilibrado.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Coronel Fábio obteve 40,46% dos votos válidos no primeiro turno das eleições em São José do Rio Preto. Itamar, por sua vez, computou 25,68% do eleitorado.